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بينهم مصري وتونسية .. نجوم حفل الأوسكار يحتجون بـ"دبابيس حمراء" على ما يحدث في غزة

الثقافة والفن

بينهم مصري وتونسية .. نجوم حفل الأوسكار يحتجون بـ
Gettyimages.ru Jason Armond / Contributor
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ارتدى العديد من النجوم الحاضرين في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، دبابيس باللون الأحمر تعبيرا عن دعمهم وقف إطلاق النار في غزة.

وتجمع خارج مسرح دولبي في لوس أنجلوس، حيث يقام حفل توزيع الجوائز السنوي، مئات المتظاهرين للاحتجاج على العنف المستمر في فلسطين.

وظهر بيلي إيليش والمخرجة آفا دوفيرناي، ونجم فيلم Poor Things الممثل الأمريكي مارك روفالو، والممثل الكوميدي الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، والكاتبة والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، المرشحة لأفضل فيلم وثائقي عن فيلم "بنات ألفة"، والمخرج النيجيري البريطاني ميسان هاريمان المرشح لأفضل فيلم قصير عن فيلم The After، وغيرهم كثيرون، وهم على السجادة الحمراء مرتدين الدبابيس الحمراء كجزء من جهود Artists4Ceasefire لوقف إطلاق النار، وهي منظمة تضم مجموعة من الأفراد في صناعة الترفيه الذين كتبوا رسالة مفتوحة إلى جو بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وتتميز الدبابيس الحمراء بصورة يد ممدودة.

وقال رامي يوسف، خلال مقابلة على السجادة الحمراء: "إننا جميعا ندعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. نحن ندعو لسلامة جميع المعنيين. نريد حقا العدالة والسلام الدائمين للشعب الفلسطيني".

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وتم إرسال رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 400 فنان من خلال منظمة Artists4Ceacefire إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي، بينهم جيسيكا تشاستين، وكوينتا برونسون، وريتشارد جير، وكيت بلانشيت، ولوبيتا نيونغو، وماهرشالا علي، وجنيفر لوبيز، وكريستين ستيوارت.

وجاء في الرسالة المتاحة على موقع المنظمة على الإنترنت: "إلى جانب آلامنا وحزننا على جميع الأشخاص هناك وأحبائهم في جميع أنحاء العالم، فإن ما يدفعنا هو إرادة لا تتزعزع للوقوف من أجل إنسانيتنا المشتركة. نحن ندافع عن الحرية والعدالة والكرامة والسلام لجميع الناس - ورغبة عميقة في وقف المزيد من إراقة الدماء".

وقبل حفل يوم الأحد، ظهرت الدبابيس الحمراء في حفل توزيع جوائز "غرامي" وحفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (Sag).

المصدر: ذي غارديان

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