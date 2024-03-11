فيلم "أوبنهايمر" يحصد 7 جوائز "أوسكار"

حصد فيلم "أوبنهايمر" للمخرج البريطاني كريستوفر نولان أكبر عدد من جوائز الأوسكار، بينها أفضل ممثل وأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل موسيقى.

وفاز فيلم "أوبنهايمر" العام الجاري بسبع جوائز من أصل 13 جائزة رشح للفوز بها، لكنه عجز عن تحطيم الأرقام القياسية السابقة مثل تلك التي تعود إلى "تايتنيك" أو "سيد الخواتم".

ويحكي "أوبنهايمر" سيرة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر المعروف بلقب "أبو القنبلة الذرية". وفاز "أوبنهايمر" بهذا العدد من الجوائز في حفل الأوسكار الـ96 بعد منافسة شديدة مع عدة أعمال، أبرزها "باربي" والفيلم الفرنسي "أناتومي أوف إيه فال" (Anatomie d'une chute ).

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ويعد فيلم "أوبنهايمر" عملا سينمائيا ضخما حقق مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر العالمية. وسبق للفيلم أن نال خمس جوائز "غولدن غلوب".

وفاز المخرج البريطاني كريستوفر نولان بجائزة أوسكار لقاء أفضل إخراج عن "أوبنهايمر".

كما حصل كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل عن تأديته شخصية مبتكر القنبلة الذرية في فيلم "أوبنهايمر".

وفاز الفيلم الفرنسي "أناتومي أوف إيه فال" ( Anatomie d'une chute ) بجائزة أوسكار لقاء أفضل سيناريو أصلي، فيما نال فيلم "منطقة المصالح" أوسكار أفضل فيلم دولي.

ونال الفيلم الأوكراني "20 يوما في ماريوبول" على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.

وفاز مخرج أفلام الرسوم المتحركة الياباني الشهير هاياو ميازاكي بجائزة الأوسكار الثانية له عن فيلمه "ذي بوي أند ذي هيرون"، وهو أول عمل لمؤسس استوديوهات "غيبلي" منذ 10 أعوام. ويتمحور هذا الفيلم حول صبي ينتقل إلى الريف خلال الحرب العالمية الثانية.

واستحوذ فيلم "كائنات مسكينة" على أربع جوائز. وفازت إيما ستون بثاني جائزة أوسكار بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم (بور ثينغز) "كائنات مسكينة" من نوع الكوميديا الظلامية الذي يسرد قصة امرأة عادت إلى الحياة من الموت.

وفازت ستون البالغة من العمر 35 عاما بالجائزة لأول مرة عن دورها في فيلم (لالا لاند) الغنائي الصادر عام 2016.

وتقاسمت مخرجة "أناتومي أوف إيه فال" جوستين ترييه جائزة الأوسكار مع رفيقها أرتور هراري، الذي كتبت معه السيناريو أثناء جائحة كورونا.

يذكر أن الحفل الـ 96 لتوزيع جوائز أوسكار أقيم مساء الأحد 10 مارس في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المصدر: تاس