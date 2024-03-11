المصارع "جون سينا" يظهر عاريا تمام على خشبة مسرح "جوائز الأوسكار" (فيديو)

ظهر المصارع الأمريكي جون سينا خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، على خشبة المسرح عاريا خلال تسليم جائزة أفضل تصميم أزياء.

وقبل تقديم مقدم الجائزة، ذكر المذيع جيمي كيميل المشاهدين بجزء من تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار من خلال التذكير بالذكرى الخمسين "للحظة الأكثر جنونا" في تقاليد عرض الجوائز.

وأوضح كيميل أنه "في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والأربعين، عام 1974، كان ديفيد نيفن في منتصف تقديم إليزابيث تايلور عندما ركض رجل عار عبر المسرح.. هل يمكنك أن تتخيل لو كان هناك رجل عاري يركض عبر المسرح اليوم؟".

A naked John Cena and Jimmy Kimmel bicker on stage at the 2024 #Oscarspic.twitter.com/1JYd5qth6F — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

وبعد ذلك اقتحم سينا المسرح عاريا، ويغطي أعضاءه بظرف كبير، قائلا للجمهور: "الأزياء مهمة جدا"، وسط صدمة الحضور وضحكاتهم".

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ونظرا لأنه لم يتمكن من تحريك المظروف لفتحه، حدث فاصل سريع وظهر مرة أخرى مرتديا سترة ذهبية تشبه الستارة.

وحصلت هولي وادينجتون على جائزة أفضل تصميم أزياء عن فيلم "Poor Things"، الذي حصد جوائز: "أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج وأفضل مكياج وتصفيف شعر".

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المصدر: variety + RT