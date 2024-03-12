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وزارة الدفاع الإيطالية: سفينة حربية تسقط طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر

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وزارة الدفاع الإيطالية: سفينة حربية تسقط طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر
Globallookpress IMAGOwww.imago-images.de
صورة أرشيفية
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ذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن السفينة الحربية الإيطالية كايو دويليو، الموجودة تحت تصرف مهمة Aspides الأوروبية، أسقطت طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر في إطار الدفاع عن النفس.

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وكان طاقم دويليو قد قام بالفعل بتحييد طائرة مسيرة قبل حوالي 10 أيام يزعم أن المتمردين الحوثيين أطلقوها في اليمن. ولم تكن السفينة الإيطالية في ذلك الوقت جزءا من المهمة الأوروبية المخصصة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، وقد منحت إيطاليا القيادة التكتيكية لهذه المهمة.

بدورهم قال ممثلو الحوثيين في وقت لاحق في مقابلة مع Adnkronos إن الإيطاليين يخاطرون باللجوء إلى مثل هذه الإجراءات ضد "أنشطتهم العملياتية"، في الوقت الذي لم تصبح السفن الإيطالية أهدافا للحوثيين حتى الآن.

المصدر: تاس

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