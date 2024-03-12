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دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تكشف عدد المصلين في المسجد الأقصى في ثاني أيام شهر رمضان (صور)

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دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تكشف عدد المصلين في المسجد الأقصى في ثاني أيام شهر رمضان (صور)
Twitter/ المركز الفلسطيني للإعلام
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أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الثلاثاء، بأداء نحو 45 ألف فلسطيني لصلاتي العشاء والتراويح في ثاني أيام شهر رمضان في المسجد الأقصى

ونشر المنسق العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية الاثنين بيانات توضح آلية دخول المصلين من حملة الهوية الفلسطينية إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في تقرير نشرته في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية مع أول أيام رمضان أحاطت السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.

وقامت القوات الإسرائيلية مساء الأحد بفرض قيود وتضييقات على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن "دخول المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون متاحا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان دون تغيير عن السنوات الماضية"، مضيفا أن "تقييم الوضع سيجري أسبوعيا من حيث جوانب الأمن والسلامة، وأن القرارات ستتخذ وفقا لذلك".

ولم يوضح نتنياهو الحال الذي كان عليه الأقصى خلال السنوات السابقة أو الأعداد المسموح بدخولها، كما لم يوضح وضع فلسطينيي الضفة الغربية وهل سيسمح لهم بدخول القدس والصلاة في الأقصى.

المصدر: RT

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