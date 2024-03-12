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الجامعة العبرية في القدس تعلّق عمل البروفيسورة نادرة شلهوب (وثيقة + صورة)

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الجامعة العبرية في القدس تعلّق عمل البروفيسورة نادرة شلهوب (وثيقة + صورة)
AFP
تل أبيب
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قالت القناة "13" العبرية إن الجامعة العبرية في القدس علقت يوم الثلاثاء عمل المحاضرة البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، بسبب تصريحات علنية ضد إسرائيل.

ووفق القناة "13" العبرية، قالت نادرة شلهوب كيفوركيان في بودكاست "يجب إبادة الصهيونية.. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

كما نفت البروفيسورة أعمال الاغتصاب التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر، قائلة إن "إسرائيل تكذب دائما"، حسبما نقلته القناة "13".

هذا، وذكرت الجامعة العبرية أنها علقت عمل نادرة شلهوب كيفوركيان على إثر توقيعها على عريضة ضد الحرب على غزة في أواخر شهر أكتوبر 2023.

وفي معرض تبرير الجامعة لقرار تعليق عمل كيفوركيان بالتدريس، قالت إن "نادرة وقّعت على عريضة في بداية الحرب كانت تصف أعمال إسرائيل بأنها ممارسات إبادة جماعية وكيان احتلال منذ 1948".

وختمت الجامعة ردها بالقول "في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على جو هادئ في الجامعة لصالح طلابنا وطالباتنا، قررنا تعليق عمل البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان".

الجامعة العبرية في القدس تعلّق عمل البروفيسورة نادرة شلهوب (وثيقة + صورة)

وتتعرض المحاضرة والبروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان لحملة تحريض عنصرية، وذلك بعد نشر الجامعة العبرية رسالة تطالبها بتقديم استقالتها.

وتلقت المحاضرة نادرة شلهوب كيفوركيان يوم 29 أكتوبر الماضي رسالة تطالبها بتقديم استقالتها عن طريق قائمة تضم العاملين في الجامعة العبرية وليس بشكل شخصي الأمر الذي يتعارض مع القانون، مما أدى إلى انتشار الرسالة بشكل سريع وواسع الأمر الذي جعل حملة تحريض تطال المحاضرة.

وتعمل شلهوب كيفوركيان في الجامعة العبرية منذ 26 عاما، في كلية علوم الإجرام، ولها أكثر من 130 منشورا وكتابا ومقالات علمية نشرت في أفضل الجامعات العالمية.

الجامعة العبرية في القدس تعلّق عمل البروفيسورة نادرة شلهوب (وثيقة + صورة)

المصدر: وسائل إعلام عبرية + فلسطينية

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