بن غفير يشيد بالجندي قاتل الطفل الفلسطيني في مخيم شعفاط

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء بالجندي الإسرائيلي الذي قتل الفتى الفلسطيني رامي الحلحولي في مخيم شعفاط بالقدس، واصفا الفتى "بالإرهابي".

إقرأ المزيد

ولقي الفتى رامي حمدان الحلحولي والبالغ من العمر 14 عاما مصرعه مساء الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط بالقدس.

وكان الفتى قد أصيب بجروح خلال مواجهات اندلعت في المخيم مع الشرطة الاسرائيلية، حيث جرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مشافي القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن مقتله.

وتقول الشرطة إنها أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في مخيم شعفاط بعد قيامه بإطلاق مفرقعات نارية ليلة الاثنين تجاه قواتها.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158، الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان، وسط تصعيد إسرائيلي خطير في مناطق الضفة الغربية والخط الأخضر.

المصدر: RT