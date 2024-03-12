 
مباشر

بن غفير يشيد بالجندي قاتل الطفل الفلسطيني في مخيم شعفاط

أخبار العالم

بن غفير يشيد بالجندي قاتل الطفل الفلسطيني في مخيم شعفاط
Gettyimages.ru
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5do

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء بالجندي الإسرائيلي الذي قتل الفتى الفلسطيني رامي الحلحولي في مخيم شعفاط بالقدس، واصفا الفتى "بالإرهابي".

إقرأ المزيد
مقتل فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط (فيديو)
مقتل فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط (فيديو)

ولقي الفتى رامي حمدان الحلحولي والبالغ من العمر 14 عاما مصرعه مساء الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط بالقدس.

وكان الفتى قد أصيب بجروح خلال مواجهات اندلعت في المخيم مع الشرطة الاسرائيلية، حيث جرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مشافي القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن مقتله.

وتقول الشرطة إنها أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في مخيم شعفاط بعد قيامه بإطلاق مفرقعات نارية ليلة الاثنين تجاه قواتها.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158، الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان، وسط تصعيد إسرائيلي خطير في مناطق الضفة الغربية والخط الأخضر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا