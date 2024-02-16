واشنطن تبني مراكز عسكرية في 5 مدن صومالية لمكافحة الجماعات المسلحة

وقعت السلطات الصومالية والولايات المتحدة اتفاقا لبناء مراكز عسكرية أمريكية في 5 مدن صومالية، لمساعدة الجيش في قتال حركة "الشباب"، وغيرها من التنظيمات المسلحة.

ووفقا لوكالة "صونا"، وقع وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور اتفاقا مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية شين ديكسون في العاصمة الصومالية مقديشو، بمشاركة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون التسلح بوني جنكينز.

وينص الاتفاق بين الصومال والولايات المتحدة على دعم القوات المسلحة الوطنية الصومالية في قتالها ضد حركة "الشباب".

وأضافت الوكالة أن: "الاتفاق الذي أعلن عنه يوم الأربعاء في مقديشو، سيسمح للولايات المتحدة زيادة الدعم والتدريب للقوات المسلحة الصومالية، وخاصة لواء "دنب النخبة"، فضلا عن إنشاء مراكز عسكرية في 5 مدن صومالية".

المصدر: صونا