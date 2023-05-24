الرئاسة التونسية: أموال غير شرعية تتدفق على البلاد ولا مجال للمستفدين أن يبقوا دون محاسبة (فيديو)

قالت الرئاسة التونسية في بيان يوم الأربعاء، إنه لم يعد يخفى على أحد أن الأموال تتدفق بصفة غير شرعية على البلاد.

وشدد البيان على أنه لا مجال لهؤلاء الذين يستفيدون منها أن يبقوا دون محاسبة أو جزاء وفق ما يقتضيه القانون.

وجاء البيان عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، بقصر قرطاج، حيث قدم الأخير للرئيس القوائم المالية لسنة 2022 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات.

كما تناول اللقاء أيضا الدور بالغ الأهمية للجنة التحاليل المالية لتحديد مصادر التمويلات المشبوهة التي انتفعت ولازالت تنتفع بها جهات بدورها مشبوهة.

المصدر: RT