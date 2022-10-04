الدفاع المدني العراقي ينتشل جثة طفلة وأمها من تحت أنقاض مبنى الكرادة المنهار (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الدفاع المدني العراقي انتشلت جثة طفلة وأمها من تحت أنقاض مبنى الكرادة الذي أنها قبل أكثر من اسبوع.

وذكر مراسلنا، أن طفلة وأمها قضيتا في حادثة مبنى (المختبر الوطني) في منطقة الكرادة وسط بغداد يوم السبت الماضي.

وفي وقت سابق وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق بالحادث وآلية منح الإجازة الاستثمارية.

ويوم السبت الماضي انهار مبنى مكون من أربعة طوابق في بغداد، وكان فيه 18 شخصا، وفي اليوم الأول تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 13 منهم.

المصدر: RT