 
مباشر
عاجل
شويغو يوجه العسكريين الروس بإبداء الاحترام لكافة العسكريين الأوكرانيين

السفارة السعودية في كييف تدعو مواطنيها في أوكرانيا للتواصل معها

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية في كييف تدعو مواطنيها في أوكرانيا للتواصل معها
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgqb

دعت السفارة السعودية في كييف، كافة المواطنين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة إن ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل على الرقمين التاليين: 00380739090123 و00380445205170.

المصدر: "عكاظ"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا