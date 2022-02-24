السفارة السعودية في كييف تدعو مواطنيها في أوكرانيا للتواصل معها

دعت السفارة السعودية في كييف، كافة المواطنين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة إن ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل على الرقمين التاليين: 00380739090123 و00380445205170.

المصدر: "عكاظ"