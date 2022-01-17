الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع الإمارات في قضايا المناخ

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مجالات حياد الكربون والطاقة النظيفة، وسط تعميق العلاقات بين البلدين.

وخلال مشاركته في حفل افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة، قال مون: "ستتعاون كوريا الجنوبية مع الإمارات بشكل أكبر من أجل مستقبل مستدام"، مؤكدا أن الدولتين "تتعاونان لبناء اقتصاد الهيدروجين الذي سيصبح مصدرا جديدا للطاقة في عصر الحياد الكربوني".

وشدد على التزام كوريا الجنوبية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهدفها الطموح لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 40% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2018، مبينا أنه لتحقيق التزام كوريا الجنوبية بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية، ستزيد البلاد نسبة الطاقة المتجددة إلى 70% بحلول عام 2050.

وقال مون إن كوريا الجنوبية تأمل في تعزيز التعاون مع الإمارات في تطوير ما يسمى بالهيدروجين الأزرق وبناء مصانع الهيدروجين.

وكان من المقرر أن يجري مون محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش الحفل، لكن المحادثات ألغيت بسبب "مشكلة مفاجئة وعاجلة" للحاكم الفعلي للإمارات، وفقا لمسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيزور مون أحد مستشفيات دبي التي يديرها أحد أفضل المراكز الطبية في كوريا، حيث يدير مستشفى جامعة سيئول الوطنية مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015.

وتعد الإمارات العربية المتحدة المحطة الأولى في رحلة مون إلى دول الشرق الأوسط، حيث سيزور أيضا المملكة العربية السعودية ومصر. وسيغادر "مون" الإمارات متوجها إلى الرياض صباح الثلاثاء، وسيجري محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: "يونهاب"