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رئيس كوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 بدبي

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حضر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن معرض إكسبو 2020 في دبي يوم الأحد ضمن زيارته إلى الإمارات محطته الأولى في الجولة التي تشمل السعودية ومصر.

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وخلال كلمته على هامش معرض إكسبو التي تلتها عروض في رياضة التايكوندو والرقص التقليدي تحدث مون جيه-إن عن الجناح الكوري الجنوبي في إكسبو الذي يتميز بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي كانت أحد محركات لنمو البلاد لتصبح عاشر أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: AP

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