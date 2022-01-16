محمد بن راشد: علاقاتنا مع كوريا الجنوبية تتطور بشكل متسارع - صور

أكد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن علاقات الإمارات وكوريا الجنوبية الممتدة لـ41 عاما تتطور بشكل متسارع، وأن الإمارات أهم شريك لسيئول في المنطقة.

وكتب على "تويتر" الأحد، أثناء استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن: "أثناء استقبال الرئيس الكوري الجنوبي اليوم في إكسبو دبي 2020.. علاقاتنا التي تمتد 41 عاما تتطور بشكل متسارع مع كوريا".

وأضاف: "تشكل الإمارات الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية في المنطقة".

وتابع: "نسعى لشراكة استراتيجية اقتصادية شاملة معهم".

أثناء استقبال الرئيس الكوري الجنوبي اليوم في إكسبو دبي ٢٠٢٠ .. علاقاتنا التي تمتد ٤١ عاماً تتطور بشكل متسارع مع كوريا والتي تشكل الإمارات الشريك التجاري الأكبر لهم في المنطقة .. ونسعى لشراكة استراتيجية اقتصادية شاملة معهم pic.twitter.com/VG8WCv4bz0 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 16, 2022



المصدر: وكالات