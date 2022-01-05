ليبيا.. إحباط تهريب 170 ألف يورو إلى تركيا (صور)

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي عن إحباط تهريب مئة وسبعين ألف يورو من مطار مصراتة الدولي إلى تركيا، كانت بحوزة مضيفة جوية.

وأوضح جهاز الأمن أن "المضيفة التي عثر بحوزتها على المبلغ المضبوط تعمل لصالح الخطوط الجوية الإفريقية وتحمل الجنسية الليبية، حيث أحيلت إلى الجهات المختصة واتخذت الإجراءات القانونية بحقها".

RT

RT

المصدر: RT