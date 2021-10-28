رئيس الوزراء السوري يزور محافظة درعا على رأس وفد حكومي (صور)
Reuters
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وصل رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، على رأس وفد حكومي إلى محافظة درعا للاطلاع على احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.
ويلتقي عرنوس والوفد المرافق له اليوم الخميس، الفعاليات الشعبية والأهلية ومديري المؤسسات الخدمية، ويتفقد واقع العمل بمركز الخدمات العامة في المحافظة ومركز نصيب الحدودي.
المصدر: وكالة "سانا"+الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
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