وزير الري المصري: انخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويا

استعرض وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، الوضع المائى الراهن فى مصر، وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات، وجاء ذلك في المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في دبي.

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وأوضح وزير الري المصري، خلال كلمته، أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في دبي بدولة الإمارات، تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة.

وأكد عبدالعاطي، انخفاض نصيب الفرد المصري من المياه ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ 1000 متر مكعب سنويا.

وأشار إلى أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.

المصدر: الأهرام