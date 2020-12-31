أنباء عن مقتل 5 من أفراد الجيش السوري في درعا

قتل خمسة أفراد من الجيش السوري بينهم ضابط باستهداف حافلة كانت تقلهم في بلدة تسيل في درعا حسب ما ذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية.

وذكرت صفحة يديرها فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المدينة أن خمسة من أفراد الفرقة الرابعة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا "بشكل مباشر بالرصاص من قبل إرهابيين مجهولين" في بلدة تسيل بريف درعا الغربي.

كذلك ذكرت صفحات معارضة أن "مسلحين مجهولين" استهدفوا سيارة عسكرية للفرقة على الطريق بين بلدتي سحم الجولان، وتسيل، وأضافت أن الكتيبة التي يقودها الضابط "تضم بعضا من مجموعات التسوية والمصالحة" وقالت إن الأفراد الأربعة جميعهم "من أبناء المنطقة ومن أفراد الفصائل المحلية الخاضعة لاتفاقية التسوية والمصالحة".

يذكر أن محافظة درعا تشهد حوادث استهداف متكررة لأفراد الجيش السوري، وسبق أن تم استهداف مسلحين سابقين دخلوا ضمن ما تعرف باتفاقات المصالحة والتسوية في المحافظة.

المصدر: RT