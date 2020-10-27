مكتب النائب العام الليبي يصدر قرارات حبس بحق عدة مدراء

أمر مكتب تحقيقات النائب العام الليبي بحبس عدة مسؤولين بمؤسسات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

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وأحال في هذا الصدد مكتب النائب العام الليبي وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بها إلى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس، وذلك بتهمة الإضرار العمدي الجسيم بالمال العام.

كما أمر الناب العام في ليبيا بحبس مدير الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام.

وأمر كذلك بحبس المدير العام لشركة الإنماء للأدوية والمعدات الطبية طرابلس، بتهمة إساءة استعمال السلطة وإلحاق الضرر بالمال العام.

وصدر أيضا أمر بحبس رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بتهمة الإخلال بواجباته الوظيفية.

المصدر: وال