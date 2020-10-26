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عبد الله الثاني: الواسطة عندي خط أحمر

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عبد الله الثاني: الواسطة عندي خط أحمر
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهد الأمير الحسين
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن سيادة القانون وحماية المواطن أولوية قصوى، مشددا على "عدم قبول الواسطة من أي كان، وقال: "هذا بالنسبة لي خط أحمر".

وأشار خلال لقائه المحافظين، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى "ضرورة العمل بروح الفريق ومواصلة التنسيق والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، لضمان تطبيق القانون، خصوصا في التعامل مع المطلوبين ممن يعتدون على المواطنين ويعبثون بأمن الوطن".

وأشار إلى "أهمية دور الحكام الإداريين في هذه الظروف الاستثنائية"، وقال: "التواصل بين المسؤول والمواطن أهم شيء".

وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد العاهل الأردني، على أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن إجراء الانتخابات بشفافية، وتوفير التدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين.

وقال: "صحة المواطن أولوية بالنسبة لي".

المصدر: "وكالة بترا"

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