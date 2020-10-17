العراق.. مصدر أمني يوضح حقيقة "اختطاف" إعلاميين في بغداد

أوضح مصدر أمني حقيقة الأنباء بشأن "اختطاف" إعلاميين في بغداد، بعد تغطيتهم الأحداث التي رافقت التظاهرة التي انطلقت صباح اليوم، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة.

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وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "القوات الأمنية اعتقلت إعلاميين يُمثلون ثلاث قنوات فضائية، بعد إجرائهم التغطية الإعلامية للتظاهرة التي انطلقت صباح اليوم، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة وسط بغداد، وما تلاها من اقتحام وحرق للمقر".

وشهدت بغداد صباح السبت تظاهرة أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة.

وأقدم المتظاهرون على اقتحام المقر وحرقه وذلك احتجاجا على تصريحات أدلى بها القيادي في الحزب هوشيار زيباري، وصفت بأنها "مسيئة للحشد الشعبي".

المصدر: "السومرية نيوز"