السيسي: إنجازات السنوات الـ6 الأخيرة في مصر تضاهي إنجازات 20 سنة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إنجازات الأعوام الـ6 الأخيرة في مصر تضاهي إنجازات 20 سنة، مستنكرا ما يراه جحودا من قبل بعض الجهات التي تنشط من أجل "وقوع الدولة مرة تانية".

وقال "...قسما بالله..ما تحقق خلال 6 سنوات اللي فاتوا يساوي عمل 20 سنة...". وأضاف السيسي قائلا "..والله والله لأحاجي الكل يوم القيامة على اللي احنا بنعلمه لبلدنا".

ورد حديث الرئيس المصري خلال كلمة ألقاها في "الندوة التثقيفية للقوات المسلحة" حيث دعا إلى المزيد من العمل والمثابرة من أجل تحقيق التقدم، واعدا بإنجازات أكبر مستقبلا وفي ظرف قصير حيث قال "ولسه كمان 50 سنة شغل.. ونقدر نعملهم فى 6 سنوات.. ربنا يعينا على التنفيذ".

المصدر: وسائل إعلام مصرية.