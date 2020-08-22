السعودية تسجل انخفاضا للإصابات اليومية بكورونا لليوم الرابع على التوالي

سجلت السعودية انخفاضا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا حيث تم رصد 1184 حالة، مع 39 وفاة جراء الجائحة مقابل 1374 شفاء من المرض.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيلها 1184 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 306370 شخصا.

وقالت إن 45% من الإصابات الجديدة تعود للإناث، و55% للذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية تراجعا مستمرا لليوم الرابع على التوالي حيث سجلت في البلاد يوم 18 أغسطس 1409 حالات، وفي 19 أغسطس 1363، وفي 20 أغسطس 1287، وفي 21 أغسطس 1213.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة برصدها 39 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية بالتالي إلى مستوى 3619.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية في 18 أغسطس 34 حالة، وفي 19 أغسطس 36، وفي 20 أغسطس 42، وفي 21 أغسطس 32.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وصل إلى 278441 شخصا بعد تسجيل 1374 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT