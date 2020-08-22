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السعودية.. عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس

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السعودية.. عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس
Reuters
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نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن وزارة الموارد البشرية قولها، اليوم السبت، إن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقرات عملهم اعتبارا من 30 أغسطس الجاري.

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وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التلفزيون أيضا إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أصدر قرارا بإقامة عدد من سباقات الهجن.

وسجلت المملكة 306370 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمل، بينها 3619 وفاة.

المصدر: رويترز

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