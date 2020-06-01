لرغبته بالموت وسط أسرته.. هروب مصاب بكورونا من مستشفى في مصر

شهدت مستشفى شربين بمحافظة الدقهلية هروب مصاب بكورونا من العزل الصحي بالمستشفى، بحجة رغبته في الوفاة بمنزله، وتمكنت أسرته من إعادته مرة ثانية لتلقى العلاج.

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وأثارت الحادثة حالة من الارتباك في المستشفى، وتم إبلاغ أفراد الأمن وأسرة المصاب بذلك، وتحذيرهم من إصابته بالوباء واحتمال نقله العدوى لهم.

وقال شهود عيان إن المصاب شعر بحالة من الهلع عقب وصول نتيجة عينات المسحات، والتي أكدت إصابته بفيروس كورونا، وانخرط في البكاء، وحاول الأطباء تهدئته، لكنه غافل الجميع وهرب من المستشفى.

وبعد عدة ساعات من هربه، أعاده أشقاؤه للمستشفى لتلقى العلاج اللازم بالعزل.

وأشار شهود العيان إلى أن المصاب برر فعلته بخوفه من الموت في المستشفى ورغبته بالموت في منزله وسط أسرته، وفور عودته قام الأطباء بتهدئته، والتأكيد على أن حالته مستقرة ونسبة شفائه من المرض عالية جدا.

المصدر: المصري اليوم