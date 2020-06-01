مصر تعلن متوسط أعمار المتوفين بفيروس كورونا وسبب وفاتهم بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن متوسط أعمار المتوفين بفيروس كورونا المستجد، وفقا للإحصاءات التي تسجلها يوميا، موضحة أن معظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

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وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن متوسط عمر المتوفين هو 63 عاما، مؤكدة أن 86% منهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط، والتباعد الاجتماعي، للحد من الإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأضافت أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأشارت إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في مصر 24985 حالة، من ضمنها 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية