الحشد الشعبي: مجاميع من داعش دخلت العراق بعد هربها من سجن في سوريا

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن رصدها دخول مجاميع مسلحة من سوريا بعد هربها من سجن في منطقة الحسكة.



وبحسب بيان للحشدة فإن "القوات الأمنية أطلقت عملية (ربيع الانتصارات الكبرى) لتأمين جزيرتي نينوى وصلاح الدين من عناصر داعش بعد هروبهم من سجن في محافظة الحسكة السورية".

وقال البيان إن "اللواء44 و 51 وعمليات نينوى للحشد الشعبي، والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة الفوج التكتيكي وفوج سوات وفوجين من الجيش العراقي، نفذوا عملية ربيع الانتصارات الكبرى” لتطهير جزيرتي نينوى و صلاح الدين".

وأشار إلى أن "العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية تفيد بدخول مجاميع مسلحة من الحدود السورية مستغلين انشغال البلد بفيروس كورونا".



المصدر: RT