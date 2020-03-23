تسيير ثاني دورية روسية-تركية مشتركة في إدلب

قال مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين، إن قوات روسية وتركية قامت للمرة الثانية بتسيير دوريات مشتركة في مناطق خفض التوتر في إدلب بشمالي سوريا.

وأضاف مركز المصالحة الروسي أن الدورية المشتركة كانت بمحيط الطريق الدولي M4 الرابط بين حلب واللاذقية.

وأوضح أنه بهدف ضمان أمن المشاركين في الدورية تم تقليص مسار الدورية.

وقال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية إن تركيا تعهدت بتصفية الجماعات المتطرفة التي تعيق سير الدوريات المشتركة مع روسيا في إدلب.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت الخميس الماضي، مقتل جنديين تركيين في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، موضحة أنهما قتلى بهجوم صاروخي من قبل "بعض الجماعات المتطرفة".

المصدر: RT