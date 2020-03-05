وزارة الدفاع الروسية: روسيا وتركيا تواصلان الدوريات المشتركة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا تواصلان دورياتهما المشتركة في سوريا.

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وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، إن عسكريي البلدين سيروا دورية مشتركة في محافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا).

كما أفاد رئيس المركز (التابع لوزارة الدفاع)، بأن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات في محافظتي حلب والحسكة، بالإضافة إلى قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في مسارين بريف الحسكة.

وفي أكتوبر 2019، اتفقت روسيا وتركيا على تسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا، ضمن إجراءات من شأنها خفض التوتر في المنطقة عقب شن الجيش التركي عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية".

وفي وقت سابق من الخميس تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة مشتركة تشمل عدة نقاط لتسوية الأوضاع في إدلب السورية بينها وقف إطلاق نار وإنشاء ممر آمن.

ووفقا للوثيقة، وافقت روسيا وتركيا على عدة نقاط وهي:

1. وقف كل الأعمال القتالية على خط التماس القائم في منطقة إدلب لخفض التصعيد اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس عام 2020.

2. إنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالا و6 كيلومترات جنوبا من الطريق "M4"، ليتم تنسيق المعايير الدقيقة لعمل الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع للاتحاد الروسي والجمهورية التركية في غضون 7 أيام.

3. بدء الدوريات الروسية التركية المشتركة يوم 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب.

وأشار لافروف إلى أن الوثيقة تدخل حيز التنفيذ منذ اليوم الخميس، وتم التوقيع عليها من قبل وزيري الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والتركي، خلوصي أكار.

يتبع..