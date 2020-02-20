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الملك سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

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الملك سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
RT @spagov
الملك سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
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استعرض الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية.

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ونقل بومبيو للملك سلمان تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما حمله الملك تحياته للرئيس الأمريكي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضرته سفيرة المملكة في واشنطن، ريما بنت بندر، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

وكان بومبيو، قال في تغريدة عبر "تويتر" إنه سعيد بزيارته السعودية لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، مؤكدا وجود حاجة للوقوف مع السعودية في مواجهة إيران.

المصدر: واس

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