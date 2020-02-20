بومبيو يؤكد من الرياض على التزام واشنطن القوي بأمن السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سعيد بزيارته السعودية لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، مؤكدا على وجود حاجة للوقوف مع السعودية في مواجهة إيران.

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وكتب بومبيو في تغريدة نشرها أمس الأربعاء عبر حسابه في "تويتر": "أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران.

إلى ذلك قال بومبيو للصحفيين المرافقين له في الرحلة، إنه سيبحث في اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته قضايا تتعلق بالاقتصاد وبحقوق الإنسان، مثل قضية الطبيب السعودي الأمريكي النسية الذي لا يزال قيد المحاكمة في المملكة بعد احتجازه قرابة عامين.

المصدر: وكالات