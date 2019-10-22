أكد رئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة عباس شراقي، أن إثيوبيا لديها خطة لبناء 30 سدا بينها 3 على النيل الأزرق لا تقل خطورة عن سد النهضة.

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وأشار شراقي في تصريحات لـ RT، إلى أن إثيوبيا خفضت عدد توربينات سد النهضة من 16 إلى 13، موضحا أنها أعلنت أنه يمكن استخدام ثلاثة توربينات في بناء سد آخر لتوليد الكهرباء.

وتابع: "إثيوبيا لديها خطة لبناء 30 سدا، منها 3 سدود على النيل الأزرق بخطورة سد النهضة، ومن الممكن أن تبدأ إثيوبيا في بناء سد آخر لتخفيف الضغط على سد النهضة".

ونوه شراقي بأنه متفائل باللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، واحتمال أن تدخل روسيا كوسيط.

وأكد أن مصر تمتلك حلولا كثيرة، مشيرا إلى أنه "من غير المتوقع حل المسألة بشكل سريع في الاجتماع القادم ولكنه سيعطي دفعة لاستكمال المفاوضات".

وأضاف عباس شراقي أنه "في الاجتماعات السابقة، كانت هناك سخرية ورفض تام في المفاوضات من الجانب الإثيوبي، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لتنسيق العمل بين الدول الواقعة على نهر النيل"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا رافضة تماما للتعاون لأنه إذا تعطل السد أو قامت إثيوبيا بصيانته، فسيؤدي ذلك إلى تخزين المياه خلفه ما يسبب ضررا كبيرا لمصر والسودان".

وأشار إلى أن أوراق الضغط التي تمتلكها مصر هي المجتمع الدولي، فمصر لديها علاقات قوية مع الدول العظمى مثل روسيا والصين وأمريكا وألمانيا وفرنسا، موضحا أن "مصر قادرة على التعامل مع إثيوبيا بشكل فردي، ولكن هناك مجتمع دولي ونحترم اتفاقياتنا".

وأكد أن "السد بني دون إخطار مصر، حيث استغلت إثيوبيا الأوضاع في البلاد عام 2011، وقامت بالبدء في عمليات البناء، بالإضافة إلى أنه يقام في أماكن خطرة جيولوجيا، ولهذا أوصت لجنة الخبراء الدوليين بمعالجة القصور، لأن السد في حالة انهيار وخطورة على السودان، وقد يصل التأثير على السد العالي".

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT