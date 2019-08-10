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الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج

أخبار العالم العربي

الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج
RT
مراسل RT كمال عمان
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بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع شروق صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صعيد عرفات، لتأدية الركن الأعظم من شعيرة الحج، وسط تلبية "لبيك اللهم لبيك".

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وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بمشعر عرفة، اقتداء بسنة نبي الإسلام، محمد، صلى الله عليه وسلم، قبل أن يستمعوا لخطبة اليوم.

ومع غروب الشمس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء ويقفوا بها حتى فجر الأحد، ثم يعودون إلى منى مرة ثانية لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، حصيلة أولية للحجاج، تصل إلى مليونين و91 ألفا و471 حاجا، بينهم مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 من داخلها.

الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج
RT

الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج
RT

الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج
RT
الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج
RT
الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج
RT

المصدر: وكالات

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