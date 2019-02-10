منع فنان كفيف من دخول مطعم يثير غضب المغاربة

أثارت واقعة منع الفنان المغربي فتاح النكادي من دخول أحد مطاعم الدار البيضاء، بدعوى أنه كفيف غضبا عارما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وقال الفنان المغربي، الذي لقي تضامنا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إن الواقعة "عنصرية وتمييز" في حقه.

وأضاف أن "هذه الممارسات تضاف إلى العراقيل التي يعاني منها المكفوفون، والتي تقف أمام ممارستهم أنشطتهم الاعتيادية، وبينها إجراء المعاملات الإدارية أو البنكية"، داعيا إلى ضرورة العمل على تجاوز هذا الوضع.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل: "أشعر بالغبن و"الحكرة"(الاحتقار) عندما أُمنع من دخول مقهى أو علبة (ملهى) بدافع عنصري في بلاد أجنبية، فماذا عندما تمنع من دخول مكان عمومي في بلدك.. كل التضامن صديقي فتاح"، بينما كتب آخر معلقا على الواقعة: "هذا الوطن هو المعاق أيها الموسيقار الجميل".

تضامني اللامشروط مع مبدع موسيقى "وجع التراب" الصديق فتاح النكادي إثر منعه من دخول مطعم طونكان بالبيضاء بحجة أنه أعمى..هزلت.. — mustapha elouardy (@aboubassma) 9 февраля 2019 г.

من جهته نفى المطعم منع الفنان النكادي من دخوله، وأورد في بلاغ نشره في صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن "التمييز العنصري لم يكن ولن يكون أبدا من شيم وأخلاق المطعم، ولا كل الطاقم الذي يعمل به، فالفريق يحترم كل شخص ذي احتياجات خاصة".

وأضاف المطعم: "الفنان المحترم فتاح النكادي يعرف المطعم، وقد زاره عدة مرات، ونحن لنا الشرف أن يكون من بين زبائننا".

وتابع: "الفنان تقدم إلى مطعمنا عند الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، رفقة شخصين لا نسمح بدخولهما، لذلك نود أن نذكركم وأن نؤكد لكم أن منع دخول الأشخاص الثلاثة لم يكن بسبب ضعف بصر الفنان، وإنما بسبب مرافقيه".

المصدر: وسائل إعلام مغربية + وسائل التواصل الاجتماعي