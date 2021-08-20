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OnePlus تنافس آبل وسامسونغ بسماعات لاسلكية جديدة

العالم الرقمي و Social media

OnePlus تنافس آبل وسامسونغ بسماعات لاسلكية جديدة
youtube/Tech UnRaveled
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كشفت شركة OnePlus عن سماعاتها اللاسلكية الصغيرة الجديدة التي طورتها لتنافس سماعات Galaxy Buds و AirPods من سامسونغ وآبل.

وتتميز السماعات الجديدة بتصميم يجعلها مريحة لآذان المستخدمين، وبهياكل مقاومة للرطوبة والغبار، فضلا عن أنها مجهزة بتقنيات حديثة قادرة على عزل الضوضاء الخارجية والأصوات التي تتراوح تردداتها ما بين 15 و40 ديسيبل.

وصلت هذه السماعات على تقنيات Dolby Atmos و LHDC التي توزع الأصوات بشكل ممتاز لتصل إلى أذن المستخدم بجودة عالية، فضلا عن ميزة Zen Air التي تصدر أصواتا خاصة تساعد المستخدم على الاسترخاء وتخفض معدلات التوتر لديه.

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وزودت كل سماعة صغيرة من هذه السماعات بثلاثة مايكروفونات صغيرة عالية الأداء لإيصال الصوت بدقة عالية أثناء المكالمات، إضافة إلى بطاريات داخلية تعمل مع ميزة الشحن السريع Warp Charge.

ويمكن التحكم بهذه السماعات عبر تطبيق خاص بالهواتف والأجهزة المحمولة، كما جهزت هياكلها الخارجية بأزرار لمسية للتحكم بالمكالمات أو الموسيقى.

المصدر: 4pda

 

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