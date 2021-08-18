الكشف عن شكل ومواصفات هاتف هواوي المتطور القادم

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف متطور ستطلقه هواوي في الأسواق قريبا.

وسيأتي الهاتف بهيكل أنيق محاط بإطارات متينة من المعدن، ومجهز بشاشة АMOLED بمقاس 6.72 بوصة، حوافها منحنية من الجوانب وشبيهة بشاشات هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

كما تظهر الصور المسربة لهذا الجهاز أن الكاميرا الأساسية فيه ستحصل على 3 عدسات موضوعة في إطار بيضوي الشكل، فيها عدسة كبيرة مخصصة للتصوير العريض، اما الكاميرا الأمامية فستكون ثنائية العدسة.

وسيعمل الهاتف بمعالج Kirin 9000 المتطور القادر على التعامل مع شبكات 5G، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

Nova 9, i like this color. pic.twitter.com/aYWkqOyL2e — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 17, 2021

وجهزته هواوي بنظام تشغيل مطور عن نظام "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit