"امرأة خارقة" تسحب حافلة وزنها 22 طنا بداخلها 50 شخصا!

Собственно вот он рекорд ! 22 тонны трамвай и 50 человек сидящих в нем ! Приехала на открытую тренировку,а оказалось фестиваль! Ребята сделали показательные выступления , а я поставила рекорд! Я давно просила у @leha_power , потянуть какой нибудь МАN, весом хотя бы в 10 тонн , а тут ребята сказали попробуй !!! Леха сказал «Даша, ты сможешь!» , я смогла! Я довольна! Говорила же, что готова к новым рекордам и победам ! Вот он первый рекорд после отдыха!☝🏽 Ребята ещё раз спасибо огромное , без вас бы не осилила!🙏🏾💪🏾#strongmenkz #strongwomenkz #darinesterova

