"امرأة خارقة" تسحب حافلة وزنها 22 طنا بداخلها 50 شخصا!

تحدت امرأة "خارقة" من كازاخستان جميع القوالب النمطية، وأظهرت قوة لا تصدق من خلال سحبها حافلة "ترام" تزن 22 طنا مع 50 راكبا داخلها.

وتم توثيق الحدث من خلال فيديو يظهر داريا نستيروفا، وهي بطلة عالمية لرفع الأثقال ولاعبة كمال أجسام، وهي تقوم بهذه الخطوة المثيرة خلال المهرجان الشهير "Kenidlifest" في ألماتا، أكبر مدينة في كازاخستان، في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.

وصرحت "المرأة الخارقة" بأنها حضرت المهرجان لمجرد التمرين، ومع ذلك، تحولت هذه الدورة التدريبية إلى مقطع مثير على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وكان التحدي هائلا بالفعل، فقد تم ربط داريا إلى الجزء الأمامي من الترام الذي يبلغ وزنه 22 طنا باستخدام حزام خاص، وبدأت بسحبه فيما كان بداخله 50 شخصا.

وقامت داريا في وقت لاحق بنشر الفيديو عبر حسابها على إنستغرام من أجل توثيق إنجازها المذهل، وقالت إنها طلبت من مدربيها أن تسحب شاحنة بحمولة 10 أطنان، لكنهم لم يتوقعوا مفاجأة "الترام"، "لقد تمكنت من القيام بذلك!، لقد قلت إني مستعدة لتحقيق انتصارات جديدة، وها هو أولها".

المصدر: RT

فادية سنداسني