"امرأة خارقة" تسحب حافلة وزنها 22 طنا بداخلها 50 شخصا!
تحدت امرأة "خارقة" من كازاخستان جميع القوالب النمطية، وأظهرت قوة لا تصدق من خلال سحبها حافلة "ترام" تزن 22 طنا مع 50 راكبا داخلها.
وتم توثيق الحدث من خلال فيديو يظهر داريا نستيروفا، وهي بطلة عالمية لرفع الأثقال ولاعبة كمال أجسام، وهي تقوم بهذه الخطوة المثيرة خلال المهرجان الشهير "Kenidlifest" في ألماتا، أكبر مدينة في كازاخستان، في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.
Собственно вот он рекорд ! 22 тонны трамвай и 50 человек сидящих в нем ! Приехала на открытую тренировку,а оказалось фестиваль! Ребята сделали показательные выступления , а я поставила рекорд! Я давно просила у @leha_power , потянуть какой нибудь МАN, весом хотя бы в 10 тонн , а тут ребята сказали попробуй !!! Леха сказал «Даша, ты сможешь!» , я смогла! Я довольна! Говорила же, что готова к новым рекордам и победам ! Вот он первый рекорд после отдыха!☝🏽 Ребята ещё раз спасибо огромное , без вас бы не осилила!🙏🏾💪🏾#strongmenkz #strongwomenkz #darinesterova
وصرحت "المرأة الخارقة" بأنها حضرت المهرجان لمجرد التمرين، ومع ذلك، تحولت هذه الدورة التدريبية إلى مقطع مثير على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
وكان التحدي هائلا بالفعل، فقد تم ربط داريا إلى الجزء الأمامي من الترام الذي يبلغ وزنه 22 طنا باستخدام حزام خاص، وبدأت بسحبه فيما كان بداخله 50 شخصا.
Вчера была в Египте , а сегодня новый рекорд 😈 Спасибо мои друзья за поддержку @leha_power @giant_r90 @t.viner @pyatov_evgeny @shcherbakov.r @shkorko @strong_choi_ @sportgricai 🤗. Без Вас , у меня бы не получилось ! 💪🏾 А какой рекорд я установила , друзья попробуйте догадаться ! Пишите в комментариях!😉 Потом будет видео , если вы будете активные! ☝🏽 #strongmenkz #strongwomenkz
وقامت داريا في وقت لاحق بنشر الفيديو عبر حسابها على إنستغرام من أجل توثيق إنجازها المذهل، وقالت إنها طلبت من مدربيها أن تسحب شاحنة بحمولة 10 أطنان، لكنهم لم يتوقعوا مفاجأة "الترام"، "لقد تمكنت من القيام بذلك!، لقد قلت إني مستعدة لتحقيق انتصارات جديدة، وها هو أولها".
المصدر: RT
فادية سنداسني