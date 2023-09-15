مسرح "تشيخوف" الفني يقيم أمسية موسيقية شعرية في مطار "بايكونور" الفضائي

شارك المدير الفني لمسرح "تشيخوف" الفني بموسكو قسطنطين خابينسكي وغيره من فناني المسرح في الأمسية الموسيقية الشعرية التي أقيمت بالقرب من في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن برنامج "تنظر إلى السماء وترى نجما" تم إعداده خصيصا لعرضه في منطقة مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

وقال خابينسكي في تصريح أدلى به للصحفيين، إن مسرحه قدم العروض في مطار "بايكونور" لأول مرة. وأضاف:" قدمنا أمسيتنا الأدبية الموسيقية عشية إطلاق مركبة "سويوز" المأهولة التي ستحمل على متنها إلى محطة الفضاء الدولية صديقينا أوليغ كونونينكو ونيقولاي تشوب اللذين استضافونا مؤخرا في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

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فيما تحدثت مخرجة البرنامج مارينا بروسنيكينا عن فكرة إقامة أمسية مسرحية عن النجوم، خطرت في بالها قبل زيارتها لمطار "بايكونور" الفضائي. وأثناء التحضير، اتضح أن هناك عددا كبيرا من القصائد الشعرية والأغنيات الجميلة عن النجوم والفضاء الكوني. وكان من المفترض معالجتها كلها واختيار الأفضل. ومن بينها قصائد بقلم ميخائيل لومونوسوف وإيفان بونين وأنطون تشيخوف و بوريس باستيرناك وفلاديمير فيسوتسكي وغيرهم.

وشارك في الأمسية إلى جانب قسطنطين خابينسكي ومارينا يروسنيكينا كل من ميخائيل بوريشينكوف وكريستبنا بابوشكينا وأليكسي فاروشسينكو ويوليا تشيباكوفا وغيرهم من فناني المسرح.

و من المقرر إطلاق صاروخ "سويوز – 2.1" مع مركبة "سويوز إم إس – 24" الفضائية المأهولة عند تمام الساعة 18.44 يوم 15 سبتمبر الجاري. وقد نُقشت على سطح الصاروخ الخارجي صورة "النورس" التي ترمز إلى مسرح "تشيخوف" الفني بمناسبة حلول الذكرى الـ 125 لتأسيسه.

المصدر: تاس