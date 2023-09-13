روسيا تحضّر مركبة "سويوز" لإطلاقها نحو المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها نصبت صاروخ Soyuz-2.1a مع مركبة Soyuz MS-24 على منصة الإطلاق في قاعدة "بايكونور" الفضائية استعدادا لاطلاقهما إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a وعلى متنه مركبة Soyuz MS-24 إلى منصة الإطلاق (فوستوك) في قاعدة بايكونور الفضائية، ونصب الصاروخ والمركبة على المنصة، استعدادا لإرسالهما نحو المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان: "بعد نصب الصاروخ على المنصة بدأ الخبراء بالتحضير لعملية الإطلاق وفقا للجداول الزمنية الموضوعة. فالصاروخ تم تزينه بعدة شعارات منها شعار مكرّس للذكرى الـ 130 لتأسيس مدينة نوفوسيبيرسك، وشعار للذكرى الـ 125 لتأسيس مسرح تشيخوف في موسكو".

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الصاروخ والمركبة المذكورين من المفترض أن يطلقا من قاعدة "بايكونور" في 15 سبتمبر الجاري، تمام الساعة 18:44:35 بتوقيت موسكو.

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وستحمل مركبة Soyuz MS-24 على متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونوننكو ونيكولاي تشوب، ورائدة ناسا، لورال أوهارا، إذ يفترض أن تعود أوهارا إلى الأرض على متن المركبة نفسها، أما كونوننكو وتشوب فسيبقيان على متن المحطة لسنة تقريبا، وسيعودان إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25 .

المصدر: روس كوسموس