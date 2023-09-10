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روسيا تطور 132 قمرا صناعيا لتقديم خدمات "إنترنت الأشياء"

الفضاء

روسيا تطور 132 قمرا صناعيا لتقديم خدمات
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة "ريشيتنيوف" الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير أقمار صناعية جديدة مخصصة لتقديم خدمات "إنترنت الأشياء" على الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "وقعت شركتنا مع مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية عقودا سنقوم بموجبها بتطوير مجموعة من أقمار Marathon-IoT المخصصة لتقديم خدمات إنترنت الأشياء، والتي ستعمل في المدارات الأرضية المنخفضة".

وأضاف البيان: "من المفترض أن تقوم شركة ريشيتنيوف بتطوير 5 أقمار اختبارية و132 قمرا عاملا من أقمار Marathon-IoT، وتنص العقود المبرمة على استحداث مرافق جديدة على أراضي شركتنا لعمليات التجميع التسلسلي للأقمار الصناعية".

وكان مدير الشركة، يفغيني نيستيروف قد ذكر في أغسطس الماضي أن "تصنيع أول قمر صناعي روسي من أقمار Marathon-IoT المخصصة لإنترنت الأشياء سيتم العام الجاري، من المخطط أن يتم الانتهاء من تصنيع القمر واختباره عام 2023 ليتم إرساله إلى قاعدة الإطلاق".

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وإنترنت الأشياء أو "Internet of Things" هو مصطلح برز حديثا، يقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التواصل بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات الكهربائية، والمستشعرات، والحساسات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، المختلفة وغيرها، ويتخطى هذا التعريف المفهوم التقليدي وهو تواصل الأشخاص مع الحواسيب والهواتف الذكية عبر شبكة عالمية واحدة ومن خلال بروتوكول الإنترنت التقليدي المعروف، وما يميز إنترنت الأشياء هو إتاحة الفرصة للإنسان للتحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدد للتعامل مع جهاز معين.

المصدر: فيستي

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