طلاب جامعات روسية وصينية يطورون قمرا صناعيا لاستشعار الأرض عن بعد

تمكن طلاب من جامعة آمور الحكومية الروسية وجامعة هاربين الصينية للعلوم التطبيقية من تطوير قمر صناعي صغير سيستخدم لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صارد عن إدارة مقاطعة آمور الروسية:" قام طلاب من جامعة آمور الحكومية وجامعة هاربين للعلوم التطبيقية بتجميع أول قمر صناعي من أقمار (الصداقة)، ومن المقرر إطلاق هذا القمر من مطار فوستوتشني الفضائي في ديسمبر المقبل".

وأشار البيان إلى أن القمر الجديد سيستخدم في استشعار الأرض عن بعد، ورصد الظواهر الطبيعية والبحث عن الأجسام المفقودة، لذا تم تجهيزه بكاميرات خاصة عالية الدقة.

وتبعا للبيان فإن عمليات تجميع القمر الجديد اكتملت، وقريبا سيتم نقله إلى مطار فوستوتشني الفضائي ليخضع لاختبارات ما قبل الطيران، وفي الخامس من ديسمبر المقبل من المفترض أن يطلق من المطار على متن صاروخ روسي الصنع.

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تجدر الإشارة إلى أن العديد من المختصين في مجالات الفضاء وصناعة الصواريخ الفضائية كانوا قد تخرجوا من جامعة آمور الحكومية الروسية، ويعمل في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي حاليا 150 خريجا من هذه الجامعة.

المصدر: تاس