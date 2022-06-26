طلاب روس يطورون أقمارا صناعية جديدة

أعلنت جامعة "كوروليوف" الحكومية الروسية أن طلابا تابعين لها يعملون على مشروع تطوير قمر صناعي جديد.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "يعمل عدة طلاب تابعين لجامعتنا على مشروع لتطوير أدوات ستساعدهم في تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة، وستمكنهم من تطوير البرمجيات المخصصة لتلك الأقمار".

وتبعا للبيان "فإن الهدف الرئيسي من المشروع هو منح الطلاب المهارات العلمية والتقنية لتطوير برامج الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية وأجهزة الاستشعار عن بعد".

وحول الموضوع قال رئيس "نادي الشباب للأجهزة الفضائية في الجامعة، أليكسي كومارين: "من المفترض أن يطور الطلاب في الجامعة هيكلا لقمر صناعي صغير يزن نحو كيلوغرام واحد، طوله 10 سم، وعرضه 5 سم، بالرغم من صغر حجمه لكنه سيكون قمرا صناعيا حقيقيا".

وكانت جامعة "كوروليوف" قد ذكرت في وقت سابق أيضا أن طلابا تابعين لها يعملون على مشروع تطوير تقنيات جديدة لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية، وبدعم من صندوق تشجيع الابتكارات الروسي الحكومي، وخلال برنامج UMNIK سيقومون بصنع رادارات متنقلة يمكن استعمالها في المدارس والجامعات الروسية أثناء الدروس العلمية".

المصدر: فيستي