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لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"

الثقافة والفن

لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة
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تتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذه الأثناء مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "جميع الرسائل ولقطات الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "ضربة شنتها وزارة الدفاع الروسية" على المعسكرات الخلفية للشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي

وفيما يلي أبرز تطورات الأوضاع لحظة بلحظة: 

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لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"