وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي هاتفيا الوضع في روسيا

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم، إن وزير خارجية بلاده هاكان فيدان تحدث بالهاتف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وأشار المصدر إلى أن الوزيرين التركي والأمريكي بحثا خلال الاتصال، الوضع في روسيا.

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ولم يقدم المصدر أية تفاصيل أخرى.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، أن من نظموا التمرد المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب.

المصدر: تاس