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وزير الخارجية التركي الجديد يبحث مع بلينكن صفقة الحبوب وعضوية السويد في الناتو

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وزير الخارجية التركي الجديد يبحث مع بلينكن صفقة الحبوب وعضوية السويد في الناتو
هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الجديد
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بحث وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عضوية السويد في الناتو وصفقة الحبوب.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية "اليوم الأربعاء، أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وخلال المحادثات، تمت مناقشة قضايا منها عضوية السويد في الناتو، وعمليات تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وأرمينيا، وشراء وتحديث مقاتلات إف -16 ، فضلا عن صفقة بشأن الحبوب الأوكرانية".

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وأضاف البيان "الوزيران أكدا استعدادهما للاجتماع مرة أخرى في أقرب وقت ممكن لمناقشة جدول الأعمال المشترك بين البلدين".

المصدر: نوفوستي

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