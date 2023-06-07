هاكان فيدان يبحث مع نظيره السويدي انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، ملف انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو، والمطالب التركية بهذا الصدد.

كما تطرق الوزيران خلال مكالمتهما للحديث عن الخطوات التي نفذتها السويد حتى اللحظة وفقا للمطالب التركية، وكذلك الخطوات التي تتوقع أنقرة من ستوكهولم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وأكد فيدان خلال الاتصال على ضرورة اتخاذ السويد خطوات فعلية جدية وواضحة بخصوص المطالب التركية، لإحراز تقدم في ملف قبول تركيا لانضمامها للحلف.

وفي ذات السياق تطرق الوزيران لتحضيرات الاجتماع الذي سيعقد بين تركيا والسويد في الـ12 من يونيو الجاري، برعاية حلف الناتو.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022، لكن تركيا منعت عملية الانضمام، وطالبتهما بإعلان "المنظمات الكردية إرهابية وتسليم المتهمين بالإرهاب، أو المشاركين في محاولة انقلاب عام 2016".

ولا تزال تركيا تعارض انضمام السويد التي تتهمها أنقرة بدعم التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تهدد أمن تركيا القومي.

وأكد أمين عام حلف الناتو أن تركيا تقدم إسهامات مهمة لحلف الناتو، شاكرا أنقرة على إرسال تعزيزات لشمال كوسوفو.

وقال إنه بحث مع الرئيس أردوغان ⁩قضايا من بينها جدول أعمال القمة المقبلة للناتو

المصدر: RT