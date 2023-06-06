السويد: لا نحتاج إلى نشر أسلحة نووية في أراضينا بعد انضمامنا إلى حلف الناتو

أعلن وزير الدفاع السويدي بول يونسن أن السويد في حال انضمامها إلى حلف الناتو لا ترى ضرورة لنشر أسلحة نووية في أراضيها في إطار "المهام النووية المشتركة" التي ينفذها الحلف.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال يونسن في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الثلاثاء: "لا نرى أي توقعات حول الحاجة لامتلاك أسلحة نووية في أراضينا".

وأضاف أن بلاده "لا تواجه أي ضغط" بهذا الشأن من قبل الناتو.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن السويد في حالة انضمامها إلى الناتو ستتمسك بالمبادئ الرئيسية للحلف بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالردع التقيدي والنووي.

المصدر: تاس