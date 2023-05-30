"الناتو": انضمام السويد قبل قمة فيلنيوس في يوليو "ممكن جدا"

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، يوم الثلاثاء، في اجتماع لوزراء خارجية الحلف أن اتخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى الناتو "ممكن جدا" قبل انعقاد قمة فيلنيوس في يوليو.

وقال ستولتنبرغ في أوسلو عشية اجتماع لوزراء خارجية "الناتو": "لا توجد ضمانات، لكن التوصل إلى حل يسمح بصدور قرار بشأن العضوية الكاملة للسويد بحلول ذلك الموعد هو أمر ممكن جدا".

ويأتي ذلك في محاولة لجعل أنقرة توافق على الانضمام، بعد أيام من إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مارس الماضي، أن أنقرة لا يمكنها التصديق على عضوية السويد في "الناتو" لأن ستوكهولم رفضت تسليم 120 إرهابيا مطلوبا من قبل السلطات التركية.

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المصدر: أ ف ب