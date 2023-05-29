"رويترز": وزير خارجية السويد لن يلتقي نظيره التركي على هامش اجتماع "الناتو"

كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن ممثل وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لن يحضر اجتماع وزراء خارجية "الناتو" المقرر في1 يونيو بأوسلو.

وأشارت بأنه رغم عدم لقاء وزير خارجية تركيا مع نظيره السويدي بأوسلو، يعتزم الطرفان إجراء محادثات في المستقبل القريب.

وقال ممثل وزير خارجية السويد: "أبلغنا أن وزير الخارجية التركي لن يحضر الاجتماع" مضيفا أن الاجتماع سيعقد قريبا.

كما ذكر الوزير السويدي لقناة "STV" في وقت سابق، إنه سيلتقي بوزير الخارجية التركي في أوسلو يوم 1 يونيو، ويناقش مسألة انضمام بلاده إلى "الناتو".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن أنقرة لا تستطيع التصديق على طلب السويد للانضمام إلى "الناتو" لأن ستوكهولم رفضت تسليم 120 إرهابيا مشتبها بهم من قبل السلطات التركية.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022، لكن تركيا منعت عملية الانضمام، وطالبتهما بإعلان "المنظمات الكردية إرهابية وتسليم المتهمين بالإرهاب، أو المشاركة في محاولة انقلاب عام 2016".

وقبل بدء قمة "الناتو" في 28 يونيو، بمدريد، عُقدت مفاوضات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، بحضور رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، وتم التوقيع على مذكرة، كانت نوعا من خارطة الطريق سمحت لستوكهولم وهلسنكي بالانضمام إلى "الناتو".

ووافق البرلمان التركي في 31 مارس، على بروتوكول انضمام فنلندا إلى "الناتو"، وأصبحت الدولة عضوا في الحلف بتاريخ 4 أبريل 2023.

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المصدر: تاس