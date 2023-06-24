مدفيديف يدعو للالتفاف حول بوتين ضد أعداء روسيا في الداخل والخارج

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى الالتفاف حول الرئيس فلاديمير بوتين، لمواجهة أعداء روسيا في الداخل والخارج الذين يحاولون تمزيق البلاد.

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وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام"، اليوم السبت: "الآن أهم شيء لهزيمة العدو الخارجي والداخلي الساعي لتمزيق وطننا هو الالتفاف حول الرئيس الروسي القائد العام الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف: "الانقسام والخيانة يعبّدان الطريق إلى أكبر مأساة وكارثة عالمية. لن نسمح بذلك وسيتم هزيمة العدو... وسيكون النصر لنا!".

المصدر: RT